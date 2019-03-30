Обновленный мотобольный стадион откроют в Лунинце

30 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце Брестской области сегодня состоится церемония открытия обновленного мотобольного стадиона, сообщили БЕЛТА в ДОСААФ Беларуси.

Капитальный ремонт с модернизацией объекта проводился по госпрограмме развития ДОСААФ на 2014-2018 годы. Весь объем работ выполнили специалисты Лунинецкой ПМК-19. На обновление стадиона направлено Br568 тыс. Было заменено покрытие мотобольного поля, проведены внутренние и наружные отделочные работы в спортивном доме, билетных кассах, установлены трибуны с пластиковыми сиденьями на 1 тыс. мест, электронное табло, системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации и пожаротушения. На территории появилось устройство мойки мотоциклов с замкнутым циклом оборота воды.

В день открытия условия на модернизированном стадионе оценят представители местного одноименного клуба и пинского "Автомобилиста", которые сыграют между собой в матче Кубка Беларуси по мотоболу. Планируется, что во время спортивного праздника состоятся чествование ветеранов-мотоболистов, показательные выступления спортсменов ДОСААФ по техническим и авиационным видам спорта. Будет также дан старт месячнику оборонно-патриотической и спортивной работы в рамках республиканской акции "Сердцем прикоснись к подвигу!", посвященной 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

По словам заместителя председателя центрального совета ДОСААФ по спортивной работе Алексея Мирошниченко, с введением обновленного стадиона улучшились условия для проведения республиканских и международных соревнований. В ближайшие годы Беларусь планирует принять чемпионат Европы по мотоболу. Ожидается, что соревнования пройдут на стадионах Лунинца и Пинска. В перспективе откроется новый мотобольный стадион, который будет отвечать всем современным требованиям, и в Слуцке.-0-