Обновленный музей открылся в средней школе №1 Могилева

1 сентября. Могилев /Корр. БЕЛТА/. Обновленный музей открылся сегодня в средней школе №1 Могилева. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала директор учреждения образования Татьяна Шкуратова.

"В торжественной обстановке мы открыли обновленный музей школы. После ремонта он стал более просторным и современным, - рассказала директор. - Мы посвятили открытие музея двум важным датам - 155-летию нашей школы и 75-летию Победы. Эти даты в истории учреждения образования неразрывно связаны. Во время Великой Отечественной войны здесь был один из центров подполья, в котором принимала участие знаменитая могилевчанка Таня Карпинская".

Средняя школа №1 - одно из старейших учреждений образования в городе. 1 января 1865 года здесь открылась Могилевская женская гимназия. Позже учреждение образования меняло название и обучающие программы, но никогда не переставало быть школой.

"Нашему учреждению повезло. В годы Великой Отечественной войны здание не было разрушено, после освобождения Могилева здесь возобновились занятия, - рассказала Татьяна Шкуратова. - Про все эти события можно узнать в нашем музее. Здесь представлены экспозиции, которые рассказывают об истории школы от дня открытия и до современности. Важно, чтобы дети знали историю своего учебного заведения, которое неразрывно связано с прошлым города и всей страной в целом".

По словам директора, большую помощь в ремонте музея оказали родители учеников и Могилевское областное отделение ОО "Белорусский фонд мира".

Сегодня за парты средней школы №1 сели более 600 учеников, из которых 77 - первоклассники.-0-