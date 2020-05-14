Обновленный неврологический корпус 5-й больницы в Минске откроется в ближайшие дни

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первых пациентов в ближайшие дни примет обновленный неврологический корпус 5-й больницы, сообщает пресс-служба Мингорисполкома в Telegram-канале "Минск. Официально".

"От прежнего девятиэтажного здания остались только стены и перекрытия. Строители сделали ремонт и новую планировку. Теперь здесь будут работать четыре отделения: неврологическое, физиотерапевтическое, эндоскопическое и отделение компьютерной томографии", - пояснили в Мингорисполкоме.

Вместимость палат - от одного до четырех пациентов. Одновременно проходить лечение в обновленном корпусе смогут 332 человека. В настоящее время строители заканчивают отделочные работы на нижних этажах, на верхних уже расставляют мебель и устанавливают оборудование. На объекте трудятся 811 строителей, на уборке помещений - еще около 100 человек. В ближайшие дни здесь завершат все работы.-0-