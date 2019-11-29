Обновленный памятник погибшим при исполнении служебного долга милиционерам открыли в Бресте

29 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялось открытие обновленного памятного знака сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. Мероприятие приурочено к 80-летию УВД Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Рядом с памятником установлены три гранитные плиты. На них золотыми буквами выгравированы фамилии 163 милиционеров Брестской области, которые поставили защиту народа и долг перед Родиной выше собственной жизни. Проектирование, изготовление и установка стел выполнены за счет добровольных пожертвований личного состава отделов внутренних дел региона.

"В жизни всегда есть место подвигу. Сегодня мы открываем памятные стелы, на которых высечены имена погибших при исполнении служебного долга сотрудников милиции. Мы гордимся ими, чтим их подвиг и память о каждом. Служение Родине и народу - пример для нынешних сотрудников органов внутренних дел", - подчеркнул начальник УВД облисполкома Александр Астрейко.

В мероприятии приняли участие сотрудники УВД и районных подразделений, ветераны органов внутренних дел, семьи правоохранителей, не вернувшихся со служебных заданий. Присутствующие почтили память героев минутой молчания, возложили цветы к плитам мемориала.

Открытие обновленного памятного знака стало одним из мероприятий, посвященных юбилею брестской милиции. "Мы констатируем стабильный контроль за оперативной обстановкой, снижение уровня преступности как в целом, так и по линии уголовного розыска. Уменьшается количество регистрируемых преступлений из расчета на 10 тыс. населения. Этот показатель у нас самый низкий в республике, - отметил Александр Астрейко. - Такая тенденция стала возможной благодаря труду предыдущих поколений правоохранителей, нам удается ее поддерживать".

Начальник УВД добавил, что милицейский коллектив области постоянно ищет новые формы и методы борьбы с преступлениями. В Бресте в этом году открылся центр наглядной профилактики наркомании. "Он создан совместно с заинтересованными ведомствами. Мы можем наглядно показать, к каким тяжелым последствиям приводит употребление наркотиков. Прежде всего проект нацелен на подростков в возрасте от 14 лет. Общаясь со специалистами, они могут уяснить, почему наркотики являются злом и не должны входить в их жизнь. Подобные инициативы реализуем по профилактике ДТП и другим направлениям", - сказал Александр Астрейко.

В областном общественно-культурном центре проходит торжественное собрание, посвященное 80-летию УВД Брестского облисполкома. Лучшие сотрудники отмечены наградами. С праздником коллектив поздравили первый заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский, помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.-0-