Обновленный памятный знак жертвам холокоста открыт в Дубровно

5 августа, Дубровенский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Обновленный памятный знак на месте расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны открыт в Дубровно, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественном митинге приняли участие руководство района, руководитель Объединения иудейских религиозных общин в Беларуси Владимир Малинкин, представители общественных организаций, местные жители.

Владимир Малинкин

О трагических событиях военных лет напомнила заместитель председателя Дубровенского райисполкома Светлана Рыжанская. Осенью 1941 года фашистские захватчики согнали еврейское население города в гетто. Первый массовый расстрел состоялся в декабре: тогда были убиты 1,5 тыс. человек. В феврале 1942 года - еще более 300. Их останки были захоронены в общей могиле за фабричным двором Дубровенского льнозавода. В 1950-х годах здесь был установлен памятный знак. Инициатором его обновления выступил Союз белорусских еврейских общественных объединений и общин. Реализовать проект помогли семья Лазарус из Англии и семья Клеттер из США, которые реконструируют такие памятники по всей Беларуси.

Заместитель председателя Дубровенского райисполкома Светлана Рыжанская

"В Дубровно есть семьи, в которых геноцид уничтожил практически всех. С этим памятником связаны конкретные имена - имена дубровенцев, которые погибли от рук нацистов. Их прерванные жизни - большая потеря для нас, для города Дубровно, для Беларуси, - отметила Светлана Рыжанская. - Нельзя забывать эту ужасную страницу истории под названием холокост. Она должна напоминать всем нам, особенно молодежи, как далеко можно зайти в ненависти. Нельзя допустить повторения такого зла ни в чьем отношении".

Слова благодарности за сохранение памяти об ужасных событиях военных лет выразил местным органам власти и всем участникам проекта Владимир Малинкин. "Это надежда на то, что мы все будем жить в толерантном обществе, в котором не будет места национальной розни и ненависти", - подчеркнул он.

Владимир Малинкин также добавил, что работа по увековечиванию памяти погибших в годы Великой Отечественной войны евреев ведется в Беларуси постоянно. При спонсорской помощи семей Лазарус и Клеттер ежегодно в разных уголках страны устанавливается около 10-12 таких памятников.-0-

Фото Александра Хитрова