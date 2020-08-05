Обновленный памятный знак жертвам холокоста открыт в Дубровно

За Беларусь
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 5 августа 2020
Минск Облачно с прояснениями +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:40 В Беларуси выздоровели и выписаны 63 425 пациентов с COVID-19 Общество
13:34 Предприятия "Беллесбумпрома" в I полугодии увеличили экспорт в Китай более чем на 40% Экономика
13:27 Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами взрыва в Бейруте Президент
13:22 Аналитик БИСИ: информационное пространство Беларуси "пожелтело" Общество
13:21 В НАН рассказали о применении стволовых клеток в белорусской медицине Общество
13:10 Евро и российский рубль на торгах 5 августа подорожали, доллар подешевел Экономика
13:07 ТПП Беларуси и Польши будут прилагать максимум усилий для развития деловых отношений Экономика
13:04 Дзермант: в медийное поле Беларуси агрессивно вторглись извне Общество
13:03 Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты Общество
12:46 Доля стран дальнего зарубежья в экспорте БЕЛАЗа за январь-июль возросла Экономика
12:45 Хиросима предлагает расширить сотрудничество с белорусскими регионами, пострадавшими от аварии на ЧАЭС Общество
12:40 Биотехнологии в Беларуси успешно развиваются благодаря поддержке государства - НАН Общество
12:35 Учебный год в Грузии начнется традиционно 15 сентября В мире
12:35 Житель Пинска со знакомой промышляли квартирными кражами Происшествия
12:25 Белорусские ученые планируют определять генетические особенности старения кожи и состояния волос Общество
12:24 Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Польши восстанавливается достаточно быстро - посол Экономика
12:22 Около 250 тыс. человек остались без крова после взрыва в Бейруте В мире
12:14 Макаров: в постковидную эпоху доминирует тема сильного, устойчивого государства Общество
12:14 Обновленный памятный знак жертвам холокоста открыт в Дубровно Регионы
12:13 Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с наездом на пешехода в Минском районе Происшествия
12:10 Цена нефти Brent превысила $45 впервые с 6 марта В мире
12:09 Ефремов не признал вину в смерти Захарова В мире
12:08 Аналитик БИСИ: говоря о переменах, нужно мыслить масштабнее Общество
11:49 Белорусские ученые разрабатывают чистящие и моющие средства с пробиотическим компонентом Общество
11:36 Более 25 тыс. молодых людей записались в студотряды в третьем трудовом семестре Общество
11:31 Оранжевый уровень опасности объявлен по юго-востоку Беларуси 6 августа из-за жары Общество
11:26 Беларусь установила тариф на транспортировку нефти от Мозыря до Адамовой Заставы в Польше Экономика
11:25 В районе пятого форта под Брестом обнаружили боеприпасы Происшествия
11:13 Вороватой приватизации в Беларуси не будет - аналитик БИСИ Экономика
11:10 Новые технологии и обновление производства - как развивается мясо-молочная отрасль в Беларуси Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
05 августа 2020, 12:14

Обновленный памятный знак жертвам холокоста открыт в Дубровно

Во время открытия памятного знака
Во время открытия памятного знака
Новости темы "Беларусь помнит"
Выставку о городах-героях презентовали в Брестской крепости
Орден Красной Звезды передали базе хранения бронетанкового имущества в Могилевском районе

5 августа, Дубровенский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Обновленный памятный знак на месте расстрела евреев в годы Великой Отечественной войны открыт в Дубровно, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественном митинге приняли участие руководство района, руководитель Объединения иудейских религиозных общин в Беларуси Владимир Малинкин, представители общественных организаций, местные жители.

Владимир Малинкин
Владимир Малинкин

О трагических событиях военных лет напомнила заместитель председателя Дубровенского райисполкома Светлана Рыжанская. Осенью 1941 года фашистские захватчики согнали еврейское население города в гетто. Первый массовый расстрел состоялся в декабре: тогда были убиты 1,5 тыс. человек. В феврале 1942 года - еще более 300. Их останки были захоронены в общей могиле за фабричным двором Дубровенского льнозавода. В 1950-х годах здесь был установлен памятный знак. Инициатором его обновления выступил Союз белорусских еврейских общественных объединений и общин. Реализовать проект помогли семья Лазарус из Англии и семья Клеттер из США, которые реконструируют такие памятники по всей Беларуси.

Заместитель председателя Дубровенского райисполкома Светлана Рыжанская
Заместитель председателя Дубровенского райисполкома Светлана Рыжанская

"В Дубровно есть семьи, в которых геноцид уничтожил практически всех. С этим памятником связаны конкретные имена - имена дубровенцев, которые погибли от рук нацистов. Их прерванные жизни - большая потеря для нас, для города Дубровно, для Беларуси, - отметила Светлана Рыжанская. - Нельзя забывать эту ужасную страницу истории под названием холокост. Она должна напоминать всем нам, особенно молодежи, как далеко можно зайти в ненависти. Нельзя допустить повторения такого зла ни в чьем отношении".

Слова благодарности за сохранение памяти об ужасных событиях военных лет выразил местным органам власти и всем участникам проекта Владимир Малинкин. "Это надежда на то, что мы все будем жить в толерантном обществе, в котором не будет места национальной розни и ненависти", - подчеркнул он.

Владимир Малинкин также добавил, что работа по увековечиванию памяти погибших в годы Великой Отечественной войны евреев ведется в Беларуси постоянно. При спонсорской помощи семей Лазарус и Клеттер ежегодно в разных уголках страны устанавливается около 10-12 таких памятников.-0-

Фото Александра Хитрова

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область ВОВ Дубровно митинг
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Несвижский район первым в Минской области намолотил 100 тыс. т зерна
Фото из архива Важен вклад каждого человека в развитие страны - мнение
Ольга Силкина. Фото из архива Не бывает результата без труда и самоотдачи - спортсменка
Фото из архива Минские электрические сети выполнили уже более половины годового объема ремонтных работ
Фото из архива Пинск и Вроцлав свяжет автобусный маршрут
Фото из архива "Минсктранс" до конца года пополнит свой парк 330 автобусами и 150 троллейбусами
Главное
Лукашенко в Послании народу и парламенту: мы сегодня крепко держим в руках будущее независимой Беларуси
В Беларуси выздоровели и выписаны 63 425 пациентов с COVID-19
В первый день досрочного голосования явка избирателей составила 4,98%
Беларусь в августе закупит 1,21 млн т российской нефти
Топ-новости
Готовится официальный визит Президента Украины в Беларусь
Воронецкий: разделение белорусов на своих и чужих разрывает страну
Белорусских аптекарей начали страховать от COVID-19
Важен вклад каждого человека в развитие страны - мнение
Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Польши восстанавливается достаточно быстро - посол
Готовые квартиры в "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска": кредиты от 4,74% и рассрочка до 100 месяцев!
Биотехнологии в Беларуси успешно развиваются благодаря поддержке государства - НАН
Более 25 тыс. молодых людей записались в студотряды в третьем трудовом семестре
Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты
Новые технологии и обновление производства - как развивается мясо-молочная отрасль в Беларуси
"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Суперэлитный картофель, свои "лимузины" и "прысмакі": репортаж из предприимчивого Мотоля
Один литр стоит более $400 и хранится три года - особенности заготовки антиковидной плазмы
Послание Президента к народу и парламенту - мнения
Чемпионат Беларуси по легкой атлетике стал праздником для любителей спорта - Девятовский
Расширен перечень функций Минздрава
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.