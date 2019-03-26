Обновленный пункт пропуска "Верхний Теребежов" планируется ввести в строй в декабре 2020 года

26 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию пункта пропуска "Верхний Теребежов" в Столинском районе планируется завершить в декабре 2020 года, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Объект находится в активной фазе строительства. При этом пункт пропуска продолжает функционировать в штатном режиме. Архитектурный облик нового терминала станет копией погранперехода "Песчатка", построенного четыре года назад на белорусско-польской границе в Каменецком районе.

"Верхний Теребежов" на белорусско-украинской границе функционирует с 1995 года. На сегодня его пропускная способность составляет 500 транспортных средств в сутки: 430 легковых и 50 грузовых автомобилей, 20 автобусов. После реконструкции пропускная способность пункта увеличится почти в два раза - до 900 транспортных средств в сутки (из расчета 780 легковых и 100 грузовых автомобилей, 20 автобусов). Вместо 6 каналов для движения транспортных средств появится 12 (по 6 на въезд и выезд) с осуществлением на них всех видов контроля, функционированием системы красного и зеленого коридоров.

В таможне отмечают значительный рост количества транспортных средств на украинском направлении. За год поток легковых автомобилей увеличился на 55% и составил 881 тыс. машин. В целом поток транспортных средств, следующих через границу в зоне деятельности Брестской таможни, ежегодно увеличивается. Так, в прошлом году через границу проследовало свыше 3 млн транспортных средств, что на 5% больше по сравнению с 2017-м. Таможенной службой принимаются все возможные меры для увеличения пропускной способности в пунктах пропуска на внешней границе Евразийского экономического союза.-0-