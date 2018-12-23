Обновленный роддом откроется 26 декабря в Лельчицком районе

23 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новогодним подарком для будущих мам Лельчицкого района станет открытие в райцентре обновленного родильного отделения 26 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.

Женщинам, которые готовятся стать мамами, теперь не придется выезжать в медучреждения областного центра или другого района.

В мае 2018 года было принято решение о модернизации здания, которое не ремонтировалось с момента открытия. Роддом при Лельчицкой центральной районной больнице открылся 25 декабря 1992 года. Из областного бюджета было выделено Br98 тыс. Значительную часть работ выполнила подрядная организация, многое осваивалось хозспособом.

Во время ремонта изменились и сами помещения, созданы более комфортные условия пребывания пациентов. Заменено многое: от напольного покрытия, окон и дверей до сантехники, приобретена новая мебель, закуплены многофункциональные кровати. Необходимое современное оборудование и инфраструктура созданы и для новорожденных.-0-