Обновленный роддом в Могилеве принял первых рожениц

13 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Обновленный роддом Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи принял первых рожениц. Вчера здесь родились 8 детей: 5 девочек и 3 мальчика, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первая роженица поступила к нам вчера в 12.00. Через час на свет появилась девочка весом 2150 г", - отметила врач акушер-гинеколог (заведующий) Екатерина Резникова.

В послеродовых сейчас находятся 8 женщин. Анжела Ермоленко накануне в третий раз стала мамой. "У меня родилась дочка. Это третий ребенок в нашей семье. Все прошло успешно, персонал роддома очень внимательно и чутко отнесся и ко мне, и к моей малышке. Мне есть с чем сравнить, потому что это уже третьи роды. В обновленном роддоме созданы очень комфортные условия для мам и их детей", - поделилась женщина.

Роддом в Могилеве - перинатальный центр III уровня, который будет обслуживать не только город, но и половину области, рассчитан на 3,5 тыс. рожениц в год. Среди нововведений - индивидуальное ведение родов, возможность нахождения семьи вместе в послеродовой период, наличие палат для партнерских родов. Оборудованы помещения для вертикальных родов и ведения потужных периодов в джакузи.

"Современное оборудование, светлые палаты, добрая атмосфера и профессиональный коллектив - этот родильный дом стал плодом тесного сотрудничества местных и республиканских органов власти. Проект согласовывался и поддерживался на каждом этапе, и был успешно реализован", - отметил министр здравоохранения Владимир Караник.

В ближайшем будущем на базе Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи появится опорная клиника. "Сейчас для каждого региона Беларуси разрабатывается концепция опорных клиник. Могилев является одним из городов, где появится такое учреждение. Эта клиника будет оказывать помощь не только могилевчанам, но и жителям ближайших районов", - подчеркнул министр.

Сегодня в Могилевской области после реконструкции начал работу еще один медицинский объект - детское отделение в Глусской центральной районной больнице. Буквально через несколько дней примет первых пациентов Осиповичская ЦРБ.

"В течение будущей пятилетки мы планируем ввести в работу все объекты здравоохранения области, строительство и реконструкция которых затянулись", - добавил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц.-0-

Фото Олега Фойницкого