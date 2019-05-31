Обновленный спортивно-биатлонный комплекс открыли в Барановичском районе

31 мая, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Мир сегодня открыли реконструированный спортивно-биатлонный комплекс со стрельбищем лыжероллерной трассы Барановичского района. Мероприятие приурочено к ІІ Европейским играм, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2014 году на этом месте была оборудована летняя лыжероллерная трасса. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область 22 марта текущего года ознакомился со спортивным объектом и поручил его реконструировать. Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подчеркнул: "За апрель-май мы выполнили эту задачу: появилось стрельбище, обновилась лыжероллерная трасса. Созданы условия не только для проведения соревнований, в любое время человек может прийти (здесь работает пункт проката лыжероллеров и роликов) и отдохнуть, позаниматься спортом. Данный объект призван приучить детей, молодежь, людей старшего поколения к занятиям спортом, а это укрепление здоровья нации".

На реконструкцию спортивно-биатлонного комплекса направлено около Br800 тыс. Специалисты обустроили стрельбище с 20 мишенными установками, что позволило использовать в тренировочном процессе не только пневматическое оружие, но и мелкокалиберные винтовки. Трассу продлили до 2 км, зимой она увеличится до 5 км. Была закуплена снежная пушка, сейчас бурится артезианская скважина, чтобы можно было делать искусственное оснеживание. Губернатор лично опробовал условия обновленного объекта. "Отличная трасса. Главное, что появилось стрельбище, на котором отрабатываются основные элементы биатлона. Это очень важно для спортсменов", - добавил Анатолий Лис.

Еще один подарок воспитанникам специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Барановичского района сделала Белорусская федерация биатлона - автобус МАЗ для подвоза юных спортсменов.

"Могу сказать с уверенностью, что на карте Беларуси появилась еще одна точка, которая соответствует самым высоким требованиям для подготовки спортивного резерва. Для Брестской области этот комплекс превратился в региональный центр по биатлону и лыжным гонкам. Надеюсь, что благодаря таким изменениям отсюда выйдут новые звездочки, которые будут блистать и радовать нас на чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх", - сказал заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля.

Это не единственный спортивный объект, который появится в Брестской области в нынешнем году. В частности, в Бресте к осени планируется завершить строительство общежития для учащихся областного училища олимпийского резерва на 200 мест. По проекту государственно-частного партнерства "Bonfesto - детям" намечено возведение двух мини-футбольных площадок с искусственным покрытием в Ивацевичах и Дрогичине. Кроме того, выделено Br318 тыс. на изготовление проектно-сметной документации по строительству спортивного комплекса в Иваново, в котором предусмотрены плавательный бассейн и спортивный зал.-0-