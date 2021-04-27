27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленный транспортно-логистический центр откроется в Бобруйске 30 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белтаможсервис".

В ТЛЦ "Бобруйск-Белтаможсервис" провели ремонтные работы и модернизацию инженерных сетей, полностью обновили фасад здания и помещения внутри.

"Размещение терминала в Бобруйске обусловлено рядом географических и экономических факторов. Это самый крупный город страны, который не является областным центром. Через него проходит железная дорога европейского значения Гомель - Минск - Вильнюс, а также ветвь B панъевропейского транспортного коридора IX Калининград - Вильнюс - Минск - Киев - Одесса. На территории города расположен ряд крупных предприятий. Транспортно-логистический центр в Бобруйске является одним из восьми таких центров крупнейшего логистического оператора страны. Обновленный центр расположен на международной автомагистрали М5, а также в непосредственной близости от магистральной железнодорожной ветви, которая является частью крупных инфраструктурных проектов", - отметили в пресс-службе.

ТЛЦ "Бобруйск-Белтаможсервис" является постоянным рабочим местом для многих жителей города и служит важным инфраструктурным узлом для крупнейших градообразующих предприятий, оказывая услуги по выполнению таможенных операций, хранению готовой продукции и сырья.

В торжественной церемонии открытия примут участие представители руководства Государственного таможенного комитета, Бобруйского городского исполнительного комитета и республиканского унитарного предприятия "Белтаможсервис". Кроме этого, запланирована высадка памятной аллеи.-0-