Обновленный центр обслуживания населения газовой службы открыли в Мозыре

29 сентября, Мозырь/Корр. БЕЛТА/. Обновленный центр обслуживания населения производственного управления республиканского унитарного предприятия "Гомельоблгаз" открыли в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.

Фактически прежняя площадь службы увеличилась вдвое. К имеющемуся зданию пристроено новое двухэтажное. Здесь применены самые передовые технологии и системы: от приема заявок до их обработки и архивирования данных. Действует электронная очередь, что особенно важно для распределения потоков, ведь за рабочую смену в центр обращаются 70-80 человек. Предусмотрена и зона для посетителей с детьми.

В Минэнерго проект называют наглядным примером автоматизации и цифровизации производственных процессов - этому направлению производственное объединение "Белтопгаз" уделяет самое пристальное внимание.

Как отметил министр энергетики Виктор Каранкевич, открытие центра - качественно новый уровень оказания услуг населению Мозыря. "Здесь будут обеспечены комфорт и доступность услуг. Современные технологии позволят сократить время обслуживания потребителей", - сказал он.

По словам Виктора Каранкевича, с учетом нового в стране открыли 31 такой центр. Еще 7 появятся до конца года. "Таким образом, будет завершена масштабная работа по созданию и модернизации сервисных центров для населения в крупных районных городах", - подчеркнул он.

Генеральный директор ГПО "Белтопгаз" Алексей Кушнаренко поблагодарил всех, кто участвовал в реализации проекта, и пожелал всем здоровья и успехов. "Только благодаря совместным усилиям мы получаем такие достойные результаты", - сказал он.

Уровень нового сервисного центра высоко оценил и помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук. По его словам, все сделано на уровне столицы. Что в очередной раз доказывает: политика развития регионов главы государства дает результаты.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил стремительное развитие энергетической отрасли страны в целом и Гомельской области в частности. Доказательство этому - высокий уровень качества услуг и открытие подобных объектов. До конца года еще один сервисный центр откроется в Речице.-0-