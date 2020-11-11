Обновленный участок объездной дороги к пункту пропуска "Песчатка" открыли в Каменецком районе

11 ноября, Каменецкий район /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе сегодня открыли движение на обновленном участке дороги Р16 Тюхиничи - Высокое - граница Польши, ведущей к пункту пропуска "Песчатка", передает корреспондент БЕЛТА.

Бетонная дорога протяженностью почти 9,5 км проходит по новому направлению в обход города Высокое, деревень Оберовщина и Волковичи. На подъезде к ней строители также реконструировали участок существующей автомобильной дороги протяженностью 3,8 км. Таким образом, общая длина обновленного участка дороги составила 13,3 км.

"Это важные и нужные километры не только в жизни региона, но и в сети республиканских автомобильных дорог, которые на сегодня насчитывают порядка 16 тыс. км. Это транспортная инфраструктура, которая даст импульс развитию, позволит повысить товарооборот, найти новые пути логистики, обеспечить культурные и общественные связи. Этот проект нужный и важный не только для страны, но и в рамках трансграничного сотрудничества", - отметила заместитель министра транспорта и коммуникаций Наталья Александрович.

Модернизация дороги - часть крупного инфраструктурного проекта "Улучшение дорожной инфраструктуры приграничного региона посредством обеспечения устойчивого доступа в приграничный регион (модернизация и строительство автомобильной дороги Р16)" по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" на 2014-2020 годы, финансируемой Европейским союзом. Общий бюджет проекта составил 5,1 млн евро, в том числе 4,6 млн евро - это международная техническая помощь, 516 тыс. евро выделено из республиканского дорожного фонда.

Генподрядчиком на объекте выступало ОАО "ДСТ №4 г.Брест", выигравшее международный открытый конкурс. Работы начались в мае прошлого года и завершились на месяц раньше нормативного срока. За это время строители использовали более 500 тыс. т грунта, 21 тыс. т асфальтобетона и более 15,5 тыс. т цементобетона.

Для комфортного и безопасного проезда транспорта на всем протяжении дороги построено четыре кольцевых пересечения. У деревни Волковичи мостостроители возвели путепровод через железную дорогу длиной около 50 м. В двух местах на пересечении с рекой Пульва проложено 19 водонапорных труб общей протяженностью 446 м.

С завершением важного для региона проекта участников мероприятия поздравил заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Ольшевский. Он поблагодарил проектировщиков и строителей за добросовестную работу, оптимальные сроки по вводу объекта в эксплуатацию. "Прежний маршрут к погранпереходу "Песчатка" пролегал через населенные пункты, не обеспечивал необходимый уровень безопасности и не в полной мере удовлетворял требованиям, предъявляемым к дорогам такого назначения. Впервые в области на республиканских дорогах было выполнено покрытие из цементобетона, что делает трассу более долговечной. Уверен, что вложенные в строительство дороги и обустройство инфраструктуры средства станут хорошими инвестициями в будущее", - сказал вице-губернатор.

Председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук отметил, что инфраструктурный проект уже успели оценить жители окрестных деревень, через которые значительно уменьшился поток транспорта. А на станции Высоко-Литовск, которая является крупным транспортным узлом, уже сегодня проектируется пять грузовых терминалов.

Между тем строители уже приступили к очередному этапу реконструкции дороги Р16. Обновленный участок протяженностью 8 км планируется открыть во втором полугодии 2021 года.-0-

Фото Вадима Якубёнка

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