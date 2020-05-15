Обновленный учебный корпус для артиллеристов открыли в Осиповичах

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артиллеристы в Осиповичах начнут занятия в обновленном учебном корпусе. Сегодня его открыли начальник Генштаба Вооруженных Сил Александр Вольфович и начальник ракетных войск и артиллерии Геннадий Козловский, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Корпус специально создан для обучения и подготовки военнослужащих 465-й ракетной, 51-й артиллерийской и 336-й реактивной артиллерийской бригад. Оборудованы и оснащены 17 учебных классов для обучения ракетчиков и артиллеристов качественному выполнению задач боевой подготовки, достижению высокого уровня выучки и слаженности подразделений.

В распоряжении военнослужащих - класс изучения матчасти боевой машины и пусковой установки 9П129 "Точка", а также учебный тренажер самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С". Тренажеры помогут комплексно и эффективно готовить расчеты пусковой установки и механиков-водителей самоходных установок, а также позволят сэкономить моторесурс боевой техники.

"Руководство военного ведомства проводит большую работу в обустройстве военных городков и приведении их в хорошее состояние, чтобы были созданы все условия для военнослужащих. Осиповичский гарнизон - яркий тому пример. Открытый сегодня учебный корпус оснащен всем необходимым для обучения военнослужащих. Подобные учебные классы мы стараемся оснащать современными тренажерами, чтобы упор в обучении был направлен на практику", - подчеркнул Александр Вольфович.-0-