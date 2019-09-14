Обновленный загс открылся в Первомайском районе Минска

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День города Минска в Первомайском районе столицы в торжественной обстановке после реконструкции открылся загс, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил министр юстиции Олег Слижевский, загс - это лицо района, именно здесь граждане регистрируют самые важные моменты жизни: новорожденные получают свой первый документ, спустя годы возвращаются для регистрации брака, а после получают свидетельство о рождении уже своих детей.

Он акцентировал внимание на роли загсов в деле укрепления института семьи. За свою 50-летнюю историю отделом загса администрации Первомайского района было зарегистрировано более 100 тыс. рождений, заключено более 50 тыс. браков, проведено более 500 юбилейных семейных торжеств.

Площадь загса после реконструкции увеличена в два раза. Для сотрудников обновленное здание будет стимулом для совершенствования обрядовой работы, возрождения народных обычаев, стремления к тому, чтобы церемонии бракосочетания и регистрации рождения стали интересными, запоминающимися, неповторимыми для каждой пары новобрачных, родителей, семейных юбиляров.

Символично, что открытие этого здания проходит в год 100-летия образования органов юстиции Беларуси.

Ежегодно в республике регистрируется более 300 тыс. актов гражданского состояния. В 2018-м зарегистрировано свыше 60,7 тыс. браков, из них 61% - в торжественной обстановке.

Традиционно в разрезе регионов республики наибольшее количество актов гражданского состояния регистрируется органами загса Минска.-0-