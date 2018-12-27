Оборудование на Br427 тыс. закуплено для Гомельского диспансера спортивной медицины

27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новое медицинское оборудование для диагностики и реабилитации закуплено в этом году за счет средств областного бюджета на сумму Br427 тыс. для Гомельского областного диспансера спортивной медицины, сообщил сегодня журналистам главный врач учреждения Валерий Коноваленко, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, Br113 тыс. направлены на приобретение нового автомобильного медицинского комплекса, презентация которого состоялась сегодня. "Новый комплекс будет задействован для обслуживания соревнований различного уровня, спортивно-массовых мероприятий, обеспечения тренировочного процесса в отдельных учреждениях", - пояснил главврач. Салон автомобиля оборудован дыхательной аппаратурой, дефибриллятором, каркасными, бескаркасными и мягкими носилками.

Также в диспансере появился биохимический анализатор, который позволяет определять 24 биохимических параметра крови. В распоряжение специалистов поступил в этом году и ультразвуковой сканер экспертного класса для диагностики физиологического состояния щитовидной железы, внутренних органов, сердца, суставов и мягких тканей конечностей. В исследовании функционального состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов будет помогать 12-канальный электрокардиографический комплекс с аппаратом холтеровского мониторирования. Также материально-техническую базу диспансера пополнили в уходящем году щелевая лампа для диагностики заболеваний глаз, аппараты ударно-волновой терапии и индуктотермии для лечения спортивных травм и заболеваний, компьютерный комплекс для психо-физиологического тестирования спортсменов.

Как рассказал Валерий Коноваленко, в Гомельской области спортивная медицина представлена областным и Мозырским городским диспансерами спортивной медицины. В областном диспансере обслуживаются и проходят дважды в год углубленный медицинский осмотр около 20 тыс. спортсменов, учащихся спортивных учреждений из Гомеля, а также близлежащих районов. Здесь же помощь получают ветераны спорта, граждане на платных условиях. Для обследования спортсменов на базе диспансера функционирует также совместный с Гомельским государственным медуниверситетом научно-практический комплекс.

"Использование современных методов, совершенствование материально-технической базы позволяет вывести медицинское обеспечение спорта на качественно новый уровень", - считает Валерий Коноваленко. Говоря о планах на будущее, он отметил, что в перспективе необходимо расширение площадей для проведения реабилитации, в том числе комплексной водной.

Гомельскому областному диспансеру спортивной медицины более 60 лет. В мае учреждение получило прописку в новом здании, до этого времени диспансер размещался в приспособленном помещении. В штате - около 100 человек, из них почти треть - врачи различных специальностей.-0-