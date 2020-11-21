Обработка завода дезсредствами и масочный режим - на ММЗ рассказали о профилактике COVID-19

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О мерах профилактики коронавируса на Минском моторном заводе корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник службы по информационной работе и связям с общественностью предприятия Ксения Перестронина.

"Минский моторный завод - одно из первых промпредприятий страны, которое закупило промышленные распрыскиватели. Дважды в неделю наша специальная бригада добровольцев обрабатывает весь завод дезинфицирующими средствами. А это огромная территория - порядка 30 футбольных полей. Все контрольно-пропускные пункты, производственные цеха оборудованы в достаточных количествах антисептиками, - сказала Ксения Перестронина. - С недавних пор на заводе введен масочный режим. Предприятие закупило многоразовые и одноразовые маски, перчатки, индивидуальные антисептики, которые раздали в личное пользование всем без исключения работникам (более 4 тыс. человек)". По ее словам, эти меры позволили избежать вспышки коронавируса на заводе.

Кроме того, в связи с угрозой сезонного обострения заболеваемости респираторными инфекциями администрация ММЗ приняла решение за счет средств предприятия застраховать всех работников от коронавирусной инфекции, пневмонии и других несчастных случаев.

В медико-санитарной части сотрудники ММЗ могут бесплатно сделать прививку от гриппа, что может исключить заболевание или снизить до минимума вероятность тяжелых последствий от сезонных инфекций.

Минский моторный завод - крупнейшее предприятие Беларуси, а также ведущий производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей среди 19 стран мира. Специализируется на разработке, проектировании и производстве современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощностей от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на производственные конвейеры 49 предприятий в Беларуси, России, странах СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 40 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний-производителей.-0-

Фото Оксаны Манчук