Обращаться к врачам нужно своевременно - болеющая COVID-19 витебчанка

11 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. За своим здоровьем нужно следить и обращаться к врачам своевременно, обратила внимание в беседе с корреспондентом БЕЛТА витебчанка, которая лечится в настоящее время от коронавируса.

По словам 36-летней женщины, в ее семье первой заболела мама. Температура повысилась до 37,2 градуса, прихватило горло и спину. При обращении в поликлинику ее отправили на флюорографию. Тест на COVID-19 мама попросила сделать сама. Он оказался положительным. Практически в это же время заболел и отец. "Мы живем вместе, и все заболели почти одновременно с разницей примерно в день. Из признаков - только незначительное повышение температуры тела, заложенность носа и легкое ощущение, что печет спину. Потеря обоняния наступила позже", - рассказала собеседница.

Первоначально сделанная ей флюорография ничего не показала. И только КТ-исследование выявило двухстороннюю вирусную пневмонию легкой степени тяжести. Вместе с 58-летними родителями, состояние которых оценивалось как средней степени тяжести, женщину положили в областную клиническую больницу, где семья находилась около десяти дней. Сейчас она с родителями проходит реабилитацию в областном клиническом центре медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий. Ранее взятые тесты у всех членов семьи были положительными, поэтому здесь они будут находиться еще неделю до получения отрицательных результатов.

"Сглаживать стрессовую ситуацию помогает поддержка друг друга, а также внимательное и заботливое отношение врачей. Они огромные молодцы! Мы видим, как тяжело им в противочумных костюмах и других средствах защиты, какая нагрузка лежит на них. Их мужество и самоотверженный труд впечатляют. Хочу сказать огромное спасибо медработникам всех учреждений за их тяжелую работу, компетентность, профессионализм и психологическую поддержку", - подчеркнула витебчанка.

По ее мнению, с потеплением горожане стали беспечнее относиться к проблеме COVID-19. "Нельзя расслабляться, - призвала собеседница. - Нам повезло: болезнь протекала достаточно легко. Но у каждого свой иммунитет, и неизвестно, как организм откликнется на болезнь". Поэтому по-прежнему лучше придерживаться мер социального дистанцирования, использовать маски и перчатки, а также быть внимательными к своему состоянию. "За своим здоровьем нужно следить и своевременно обращаться к врачам, чтобы не допустить тяжелого развития ситуации в случае заболевания. Мы, например, вовремя спохватились. Даже не хочется думать, что было бы иначе", - отметила витебчанка и пожелала всем здоровья и благополучия.-0-