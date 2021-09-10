Образование Минска расширит целевую подготовку и платные услуги

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональный комплекс мероприятий по реализации государственной программы "Образование и молодежная политика" на 2021-2025 годы в Минске утвержден сегодня на 29-й сессии Мингорсовета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Проскурова отметила, что предстоит выполнить задачи по 8 подпрограммам и 12 целевых показателей. А источниками финансирования мероприятий являются местный бюджет, а также средства от оказания платных услуг бюджетными организациями сферы образования.

"На 2021-2025 годы на реализацию мероприятий программы из бюджета города предусмотрено Br7539 млн, из них на финансирование капитальных вложений - Br655 млн, - привела цифры Наталья Проскурова. - И запланировано направить 69 млн собственных средств, которые ожидается заработать от оказания платных образовательных услуг учреждениями образования".

Основным направлением развития системы образования города станет повышение качества системы образования столицы, которое "должно полностью отвечать требованиям инновационной экономики и регионального рынка труда, принципам устойчивого развития, доступности и инклюзии". Новые школы и другие учебные заведения будут строиться только с учетом наполняемости уже имеющейся базы.

В системе профтехобразования и среднего специального для удовлетворения потребности экономики в специалистах различного профиля планируется расширить целевую подготовку специалистов и рабочих, а также увеличить объем и спектр платных образовательных услуг. В допобразовании детей и молодежи будут расширять направления в области науки и технологий, формировать сеть инновационных лабораторий.-0-