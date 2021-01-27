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27 января 2021, 20:45

Образовательные курсы электромонтеров, поваров и продавцов начнутся в Витебске в феврале

Фото из архива
Фото из архива

27 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В феврале безработные витебчане по направлению Витебского горисполкома начнут обучение востребованным в городе профессиям электромонтеров, поваров и продавцов, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела активной политики занятости управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Нина Русакович.

Со 2 февраля в Витебске стартуют образовательные курсы для будущих электромонтеров по обслуживанию электрооборудования. "Это одна из самых востребованных профессий в областном центре. На сегодняшний день предприятия города предлагают 12 вакансий для специалистов этого профиля. В течение 10 дней с начала обучения мы можем пополнить группу желающими до 30 человек при условии, что у нового ученика есть возможность восполнить пропущенный материал", - рассказала Нина Русакович.

Обучение проходит в три этапа: изучение теоретического материала, производственное обучение в мастерских на базе учреждения образования и производственная практика на предприятии - будущем месте работы. После получения документа об окончании курсов специалист должен в течение месяца явиться к нанимателю. "Безработный может самостоятельно определить нанимателя для последующего трудоустройства до начала обучения и во время учебы. В этом случае заключается трехсторонний договор между управлением по труду, занятости и социальной защите горисполкома, будущим работником и нанимателем. Такой документ дает гарантию трудоустройства на данное предприятие", - отметила Нина Русакович.

С середины февраля откроются курсы переподготовки еще для двух востребованных профессий - продавцов и поваров. В Витебске на сегодня их требуется 18 и 14 соответственно. В прошлом году 35% от всех, кто прошел обучение за счет службы занятости, освоили эти специальности. Вакансии на них почти постоянно открыты на крупных торговых объектах города.

Если наберется достаточное количество желающих, то управление в феврале также направит на обучение водителей погрузчиков и электрогазосварщиков. Заявки на эти профессии имеются в службе занятости. "По законодательству мы не можем направлять группу на обучение, если не набран минимум - 12 человек. Однако те, кто хочет получить дополнительную востребованную профессию, могут самостоятельно обратиться в учреждение образования и обсудить возможность обучения в индивидуальном порядке. А вообще мы ждем предложений от предприятий и организаций города и других регионов, где нужны специалисты определенного профиля. Переподготовка кадров по запросу нанимателя дает гарантию, что бюджетные средства на обучение безработных будут потрачены не зря", - подчеркнула Нина Русакович. Она добавила, что управление поставило на этот год задачу сохранить прошлогодний уровень переподготовки кадров. В 2020 году 80% граждан обучались с гарантированным трудоустройством под заказ предприятий города.

С 26 февраля начались образовательные курсы по заявке ЖРЭТ Витебска, которому нужны слесари-сантехники. В группе сегодня учатся 12 человек, и в течение 10 дней еще будет открыт дополнительный набор. В числе получающих новую профессию есть и один человек с III группой инвалидности.

Нина Русакович рассказала, что люди с ограниченными возможностями во время прохождения курсов переподготовки получают не только ежемесячную стипендию от 1 до 3 базовых величин, как другие "студенты", но и материальную помощь в таком же размере. В Витебске граждане с инвалидностью в зависимости от рекомендаций медиков могут получать такие профессии, как повар, лифтер, контролер-кассир при условии набора групп на обучение по данным специальностям.-0-

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