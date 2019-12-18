Образовательные рождественские чтения стартуют в Бобруйске

18 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. В Бобруйске сегодня стартуют V Региональные образовательные рождественские чтения. В этом году они посвящены теме "Великая Победа: наследие и наследники", сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель отдела религиозного образования и катехизации Бобруйской епархии иеромонах Андрей (Василюк).

"Это ежегодный церковно-общественный форум в сфере образования, культуры и духовно-нравственного просвещения. Мы будем говорить о том, какие уроки дает нам история, как важно сохранить память о прошлом. Чтения мы проводим по традиции в период Рождественского поста. Рождество Христово - праздник примирения и единства, поэтому не случайна идея связывать с ним проведение форума, посвященного объединению церковных, государственных, общественных сил в духовно-нравственном просвещении общества", - отметил он.

Во время чтений будет организована работа трех секций: для учащейся молодежи, педагогов и военнослужащих. Гости из Москвы, Минска, Гродно, Смоленска расскажут о взаимодействии церкви, общества и армии, их совместной работе в сохранении исторической памяти, духовном воспитании подрастающего поколения. Закончатся чтения спектаклем, который подготовили учащиеся художественных школ и молодежного православного театра Бобруйска.

Традиция проводить такие чтения зародилась в начале 90-х годов прошлого столетия. Впервые они прошли в Москве. После этого образовательные встречи стали повсеместным явлением. Рождественские чтения проходят во всех регионах Беларуси. Их центрами являются епархиальные города: Брест, Витебск, Гродно, Гомель, Могилев, Бобруйск, Борисов, Лида, Мозырь, Молодечно, Новогрудок, Пинск, Полоцк, Слуцк.

Организатором выступила Бобруйская епархия при поддержке Бобруйского городского исполнительного комитета.-0-