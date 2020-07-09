Обряд "Зажинки" провели в Могилевской области

9 июля, Добосна /Корр. БЕЛТА/. Обряд "Зажинки" провели сегодня в Могилевской области. Первым уборочную кампанию в регионе начало ОАО "Добоснянское" Кировского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Зажинки" - традиция, которая открывает уборочную кампанию. Наши предки основательно готовились к обряду: начищали до блеска серп и заговаривали его, просили благословения в церкви. Первый сноп должна была срезать старейшая женщина в семье. Вот и сегодня первыми в поле вышли женщины. Под песни они собрали первые колоски и передали их председателю Кировского райисполкома Михаилу Гулому.

После этого начали работать комбайны - убирать озимый ячмень.

Гостями праздника стали представители райисполкома, сельскохозяйственных организаций, депутаты и местные жители.

Как рассказал Михаил Гулый, хозяйства Кировского района в этом году первыми в области начинали посевную, теперь открывают уборочную. "Быть первыми - почетно и ответственно, - сказал во время обряда председатель Кировского райисполкома. - Сегодня мы приступили к уборке озимого ячменя. Нам повезло с погодой зимой - культура хорошо перезимовала, и мы рассчитываем на высокий урожай".

"На нас лежит большая ответственность - качественно собрать урожай и не допустить потерь. Мы должны задать хороший тон всей уборочной кампании в области", - поделился старший комбайнер Александр Михлюк.

"В районе посеяно 18,9 тыс. га зернового клина, из них чуть более 16 тыс. га - зерновые и зернобобовые. Озимые культуры занимают почти 12 тыс. га, яровой сев - более 7 тыс. га", - рассказал первый заместитель председателя Кировского райисполкома - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Осипов.

Как отметил председатель Кировского райисполкома, на эту уборочную кампанию у района большие планы: на 40% увеличить валовой сбор зерновых культур, полностью обеспечить себя фуражным зерном и в полной мере выполнить госзаказ.-0-

Фото Олега Фойницкого