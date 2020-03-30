Обрядовые куклы научат создавать в агрогородке под Гродно

30 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Индура под Гродно запускают мастер-классы для желающих по изготовлению традиционных белорусских обрядовых кукол, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Индурский центр культуры и сельская библиотека запускают проект "Загадочный мир кукол…", который приурочен к 80-летию со дня образования Гродненского района. Место выбрано не случайно, ведь именно Индура - кукольная столица региона, популярен у местных жителей и гостей района местный музей "Лялька ў карагодзе жыцця"

"Все желающие смогут не просто ознакомиться с экспозицией, но и самостоятельно изготовить обрядовые куклы во время тематических мастер-классов. Видов кукол множество - это "Капустка", "Кормилица", "День и Ночь", "Помощница", "Желанница", "Кубышка-травница", "Зерновушка", кукла "На выхвалку", "Кукла на ложке" и многие другие", - рассказали в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Юным посетителям музея и библиотеки предложат соединить чтение и творчество. Они сначала изучат книги и журналы, где в увлекательных сказках, веселых историях, загадочных детективах и захватывающей фантастике в той или иной мере упоминаются обрядовые куклы, а потом научатся творить их своими руками. В итоге получат возможность стать экскурсоводами музейной экспозиции "Лялька ў карагодзе жыцця" для своих сверстников, ведь они будут знать историю создания каждой куклы.

Часть сделанных во время мастер-классов кукол пополнят музейную коллекцию, часть из них будет выставлена в других библиотеках района.

В марте в Индурском центре культуры начала работать и школа батлейки. Ее слушатели участвуют в мастер-классах по батлеечному театральному искусству, учатся мастеримть куклы для батлейки и управлять ими. В перспективе здесь планируют создать и батлеечный коллектив.-0-