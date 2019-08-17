Общегородская ярмарка "Пора в школу!" развернулась у Дворца спорта в Минске

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированная ярмарка "Пора в школу!" открылась на площадке у столичного Дворца спорта. Покупателям предлагают широкий ассортимент одежды и обуви, письменных принадлежностей, сумок и рюкзаков, другой школьной атрибутики, передает корреспондент БЕЛТА.

С самого начала ярмарки многолюдно в киоске Дома книги "Светоч" ОАО "Белкнига". Здесь организована продажа канцелярских товаров, учебно-методической, школьной, дошкольной литературы, пособий для абитуриентов и учителей по сниженным ценам - в течение всего дня скидка 7%. Посетителей обслуживают сразу несколько человек: двое рассчитывают на кассах, остальные помогают быстро найти нужный товар.

"Народа хватает с самого утра, покупатели заглядывали даже раньше, чем мы успели разложиться. Берут в основном бумажно-беловую продукцию и учебно-методическую литературу - контурные карты, рабочие тетради. Изменилась учебная программа 5-х и 9-х классов, поэтому и новинки разбирают. В ярмарке мы участвуем ежегодно, приходит приблизительно одинаковое количество людей. Спрос высокий, плюс в магазине бывают очереди - а тут быстро и со скидкой", - отметила товаровед Дома книги "Светоч" Виктория Кецко.

Виктория Кецко

Оксана с дочкой Дарьей приехали в Минск из Дзержинска. Уже успели приобрести костюм, кардиган и канцелярию. "Раньше по-разному было: покупали одежду и в магазинах Дзержинска, и на рынке. Но в этом году решили брать именно белорусское: качество замечательное", - сказала Оксана.

Оксана с дочкой Дарьей

Дарья с мамой согласна. К слову, к школе девушка морально уже готова. "В планах - стараться и получать хорошие оценки: от этого зависит мое будущее. Сейчас думаю, куда поступать. Еще не определилась, поэтому пока все предметы учу. После 9-го класса предстоят экзамены, готовлюсь сама", - сказала она. "Гимназия города Дзержинска крепкая, знаний хватает даже без репетиторов", - добавила мама.

Товары представили не только столичные организации, но и из Слонима, Орши, Жодино, Дзержинска, Кличева, Бобруйска. Большой выбор школьной одежды предложила "Калiнка" из Солигорска - в павильоне ажиотаж. "Покупателей много, проходимость высокая. Берут все - и сарафаны, и платья, и костюмы. Ассортимент большой, размеров хватает - есть и для полненьких, и для худеньких. Каждый год примерно на 70% обновляется модельный ряд. Мы стараемся идти в ногу со временем, поэтому покупатели к нам возвращаются", - рассказала заведующая магазином при ЗАО "Калiнка" в Солигорске Людмила Корбут.

Людмила Корбут

Она сама одна их преданных покупателей продукции фабрики. У заведующей магазином две дочери. Одну, уже студентку, она все школьные годы одевала "Калiнке". Вещи для второй, второклассницы, тоже приобретают в родном магазине.

Довольна качеством белорусских товаров и минчанка Татьяна. Она пришла на ярмарку с дочерью Лерой, которая пойдет в 5-й класс, и сыновьями-детсадовцами Ромой и Мишей. "Мы здесь уже второй раз, были в прошлом году. Сравниваем цены, и многие товары дешевле. Выбор большой, главное, что все можно купить в одном месте", - поделилась впечатлениями собеседница.

Чтобы сделать шопинг еще более увлекательным, организаторы позаботились о культурно-развлекательной программе. Работает игровая и развлекательная зоны для детей с продажей различных лакомств. Можно сделать аквагрим, попрыгать на батутах, прокатиться на карусели, попробовать вкусное мороженое и бабл-вафли.

Продажа товаров для школы по сниженной цене продлится 18 августа. Параллельно у Дворца спорта сегодня и завтра с 10.00 до 18.00 проходит 9-я ярмарка стоковых непродовольственных товаров.-0-

Фото Рамиля Насибулина