Общегородская ярмарка "Пора в школу!" состоится у Дворца спорта 17-18 августа

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка "Пора в школу!" состоится на площадке у Дворца спорта 17-18 августа. Об этом сообщила начальник отдела развития торговли ГУПР Мингорисполкома Жанна Зоткина сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.
Традиционно в центре Минска развернется продажа стоковых непродовольственных товаров. Покупателям предложат широкий ассортимент стильной одежды и обуви, письменных и канцелярских принадлежностей, сумок и ранцев, развивающих игр, а также других непродовольственных товаров по сниженным ценам.
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