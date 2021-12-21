Общегородской новогодний праздник пройдет в Могилеве 25 декабря

21 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Общегородской новогодний праздник "Волшебство в новогоднем парке" пройдет в парке Подниколье в Могилеве 25 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском горисполкоме.

"На протяжении всего праздника зрители будут не только активно вовлечены в происходящие действия, но и получат возможность влиять на ход сказочных событий, - отметили в горисполкоме. - Для гостей будет работать несколько различных площадок".

Так, на центральной площадке главный волшебник города и 7 гномов вместе с творческими коллективами будут петь, танцевать, играть, пока Дед Мороз и Снегурочка отправятся на поиски волшебной книги желаний, которую украла королева Коромелла. На тематической площадке "Мир волшебных букв" каждый желающий сможет прочитать любимые стихи и продемонстрировать свое литературное творчество. Здесь же можно будет написать письмо Деду Морозу со своим самым заветным желанием.

Раскрыть свои актерские и танцевальные таланты можно будет на творческих мастер-классах, которые пройдут на площадке "Новогодние мелодии". Кроме этого, будет работать спортивная зона и мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек. Еще одна площадка будет посвящена различным играм и забавам, в которых смогут принять участие не только дети, но и их родители.

Праздник в парке начнется в 13.00 и продлится до 18.00.-0-