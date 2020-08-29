Общегородской праздник детства пройдет в Могилеве 29-30 августа

29 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Общегородской праздник детства пройдет на площади Славы в Могилеве 29 и 30 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском горисполкоме.

"Это будет праздник-презентация, где маленькие жители города и их родители смогут познакомиться с возможностями учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. Здесь взрослые и дети смогут пообщаться с преподавателями и найти именно тот кружок или занятия, которые придутся по вкусу ребятам", - отметили в горисполкоме.

На мероприятии будут мастер-классы по рисунку, художественной лепке, вязанию, бисероплетению, народно-прикладному творчеству. Пройдут спортивные состязания, игры и конкурсы. Представители здравоохранения, ГАИ и МЧС организуют работу площадок по популяризации здорового образа жизни и основам безопасности жизнедеятельности. Для жителей и гостей города запланирован концерт учащихся и воспитанников учреждений дополнительного образования и культуры.

Детский праздник будет проходить два дня с 12.00 до 19.00.-0-