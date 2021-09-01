Общегородской праздник ко Дню знаний пройдет в Могилеве

1 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Общегородской праздник "Дети за счастливое будущее!" пройдет 1 сентября в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома.

Праздник, приуроченный ко Дню знаний, состоится в городском парке Подниколье с 13.00 до 16.00. Запланированы тематическая концертная программа с участием творческих коллективов учреждений образования, акции и мастер-классы, работа арт-площадки, интерактивные игры и квесты, организованные учебными заведениями на тематических площадках "Я люблю Могилев!", "Благолучная семья - благополучные дети", "#Мая Зямля Прыдняпроўе", "Мы - едины!", "Армии воин - славы достоин".

Помимо этого, в Подниколье разместятся несколько интерактивных зон: по основам безопасной жизнедеятельности (МЧС, ОСВОД, ГАИ), здоровому образу жизни (Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии, Могилевский медицинский колледж), правовому воспитанию учащихся и формированию родительской ответственности (КДН).

Например, МЧС организует выставку пожарной аварийно-спасательной техники, развлекательно-обучающие площадки, показательные выступления подразделений по ЧС. На празднике можно поучаствовать в конкурсах "Царь горы" и "Навесная переправа", почувствовать себя спасателем на площадке пожарного кроссфита, примерить боевую одежду, посидеть за рулем пожарной машины и сделать интересные фотографии.

Свои локации на празднике также организуют учреждения культуры и дополнительного образования, спортивные школы и молодежные общественные организации. Прямо на месте ребята смогут записаться в объединение по интересам либо спортивную секцию.-0-