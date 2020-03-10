10 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Общегородской субботник пройдет в Могилеве 14 марта. В городе планируют навести порядок после зимы. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Могилевского горисполкома Игорь Даньков.

"С 12 марта и по 11 апреля будет проходить месячник по наведению порядка и благоустройству территорий. Первый общегородской субботник в этом году пройдет в Могилеве 14 марта", - отметил Игорь Даньков.

Во время субботника планируют ликвидировать несанкционированные свалки, убрать и благоустроить территорию города после зимы и подготовить Могилев к весенне-летнему периоду.-0-