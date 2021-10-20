Общегородской субботник пройдет в Могилеве 23 октября

20 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 23 октября пройдет общегородской субботник, сообщили БЕЛТА в Могилевском горисполкоме.

Акцент будет сделан на уборке опавшей листы на прилегающей территории предприятий и организаций города, социально значимых объектах, во дворах жилых домов, скверах и парках. Кроме этого, можно поучаствовать в высадке саженцев и кустарников.

"Присоединиться к уборке может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в ЖЭУ по месту жительства, где можно получить нужный инвентарь и саженцы", - добавили специалисты.-0-