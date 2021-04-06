Общегородской субботник в Могилеве пройдет 10 апреля

6 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Общегородской субботник пройдет в Могилеве 10 апреля, сообщили БЕЛТА в Могилевском горисполкоме.

Общегородской субботник приурочен к проходящему в областном центре месячнику по наведению порядка на территории города, который стартовал 22 марта и продлится до 21 апреля. В течение месячника проводятся уборка и благоустройство дворов, площадей, скверов, улиц, парков, зон отдыха и других объектов социально-бытового и культурного назначения, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, территорий организаций независимо от формы собственности, строительных площадок.

Работы по наведению порядка идут и в промышленных зонах, гаражно-строительных кооперативах, на въездах во дворы и других территориях. Запланирована ликвидация несанкционированных свалок и восстановление нарушенного благоустройства в местах проведения ремонтных работ.-0-