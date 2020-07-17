Общение с людьми дает возможность увидеть не только проблемы, но и результаты работы - Заяц

17 июля, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Общение с людьми дает возможность увидеть не только проблемы, но и результаты работы власти. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время встречи с жителями города Бобруйска.

"Такие встречи с людьми очень важны и актуальны. Общение дает возможность увидеть житейские проблемы, а кроме этого оценить результаты работы власти - что сделано, как сделано и как к этому относятся граждане, - отметил Леонид Заяц. - Люди делятся идеями и предложениями, высказывают слова благодарности. Нам нужно прислушаться, на что-то обратить более пристальное внимание. Приятно, что люди видят нашу работу и положительно оценивают ее".

Во время встречи Леонид Заяц рассказал присутствующим об итогах I полугодия для Могилевской области. Как отметил председатель облисполкома, в развитии региона есть положительная динамика, однако на достигнутом нельзя останавливаться. После люди задавали свои вопросы о социальной среде города, развитии спорта. Несколько жительниц Бобруйска выступили с благодарностью за пристальное внимание со стороны власти к развитию нового микрорайона города. Как отметила одна из них, просьбу жителей 7-го микрорайона не оставили в стороне - здесь очень нужен был детский сад, и вот уже в этом году учреждение откроет свои двери.

Старший тренер ДЮСШ "Березина" Виктор Капитонов отметил, что бобруйская земля подарила стране много именитых спортсменов, но для подготовки будущих победителей необходима новая гребная база. "Мир не стоит на месте, и мы хотим развиваться вместе с ним - в современных условиях воспитывать наших будущих олимпийских медалистов", - отметил он. Леонид Заяц пообещал обратить особое внимание на развитие материально-технической базы спортивного учреждения.

Младший научный сотрудник Бобруйского краеведческого музея Лариса Зданович затронула вопрос восстановления и консервации Бобруйской крепости: "Исполнительная власть города старается поддерживать состояние крепости, но на это нужно много сил и средств. Хотелось бы, чтобы к сохранению и восстановлению исторического памятника подключилась и область. Ведь это наша история и наследие. Совместными усилиями мы сможем сделать из Бобруйской крепости привлекательный туристический комплекс". Председатель облисполкома поблагодарил женщину за неравнодушие к историческому наследию и пообещал проработать этот вопрос.

Во время рабочего визита в Бобруйский район Леонид Заяц встретился и с коллективом СПК "Гигант". Здесь он ознакомился с началом уборочной кампании и пообщался с работниками сельхозпредприятия.-0-

Фото Олега Фойницкого