Общественная приемная начала работать в Бобруйске

10 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Общественная приемная по сбору поступающих от населения значимых инициатив по вопросам конституционной реформы и иным актуальным проблемам станы и регионов с сегодняшнего дня начинает работать в Бобруйске. Об этом говорится на сайте Бобруйского горисполкома, передает БЕЛТА.

Общественная приемная будет работать в горисполкоме по адресу: Бобруйск, площадь Ленина, 1, кабинет 211. Время работы - с 17.00 до 19.00.

Сегодня будут приниматься предложения по вопросам конституционного реформирования и партийного строительства. Принимать предложения будет начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома Татьяна Горбачева.

11 ноября можно будет высказать предложения по вопросам экономики. Прием будет вести заместитель начальника управления экономики - начальник отдела внешнеэкономических связей, предпринимательства и инвестиционной деятельности горисполкома Олеся Тарабуева. 12 ноября будут приниматься предложения по вопросам социальной сферы. Прием проведет начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Наталья Казакова.-0-