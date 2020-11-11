Общественная приемная в Могилеве будет работать до конца ноября

11 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Общественная приемная по сбору поступающих от населения общественно-значимых инициатив по вопросам конституционной реформы и актуальным проблемам страны и регионов будет работать в Могилевском облисполкоме до конца ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в облисполкоме.

Общественная приемная будет работать в Могилевском облисполкоме (ул. Первомайская, 71) в кабинете 114 с 17.00 до 19.00. "Вечернее время выбрано для удобства граждан, чтобы у всех желающих была возможность поучаствовать в развитии нашей страны", - отметили в облисполкоме.

Сегодня вечером можно будет высказать предложения по развитию молодежной политики. Прием будет вести первый секретарь обкома ОО "БРСМ" Владимир Павловский.

До конца ноября жители региона смогут высказать свои предложения по развитию экономики, социальной сферы, молодежной политики, повышению роли местного управления и самоуправления с проекцией на развитие регионов, партийного строительства.

Общественные приемные будут работать во всех райисполкомах Могилевской области.-0-