Общественность Минска отправила гуманитарный груз на белорусско-польскую границу

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественность Минска отправила гуманитарную помощь на белорусско-польскую границу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

"В кратчайшие сроки столичные общественные организации, отраслевые подразделения профсоюза, депутаты городского Совета и администрации районов собрали гуманитарную помощь беженцам", - сказала начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова.

Сегодня более 2,5 тыс. пакетов с продуктами питания, наборы для взрослых и детей, средства гигиены будут доставлены на границу в сопровождении Минской организации ОО "Белорусский союз женщин".

Такая работа в столице будет продолжаться, пока есть необходимость в гуманитарной помощи.-0-