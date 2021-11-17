Общественные организации Брестской области передают гуманитарную помощь беженцам

17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Общественные организации Брестской области собирают и передают гуманитарную помощь застрявшим на белорусско-польской границе беженцам, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации Белорусского общества Красного Креста Николай Кузьмицкий.

Ежедневно в региональное представительство БОКК поступают большие и малые передачи для оказавшихся в трудной жизненной ситуации мигрантов. Так, областное объединение профсоюзов закупило для них одеяла. А отраслевые профсоюзы напрямую отправили беженцам в Гродно продукты питания. От предприятий и организаций доставляют консервы, хлеб, молоко и другие товары первой необходимости.

"Вчера отправили 300 полноценных продуктовых наборов, отвезли 80 одеял. Формируем гуманитарную помощь по конкретным запросам, которые непосредственно поступают от беженцев. Будем продолжать этим заниматься. Нам звонят из организаций РОО "Белая Русь", Белорусского союза женщин, есть полное понимание с руководителями органов власти на местах", - рассказал Николай Кузьмицкий.

В благотворительную акцию включилась и первичка БСЖ областного управления МЧС. Активистки организации собрали для мигрантов теплые вещи, спальные принадлежности и средства личной гигиены. Сегодня гуманитарную помощь передали областной организации Красного Креста, представители которой обеспечат их доставку беженцам. "Мы не можем равнодушно относиться к происходящим событиям и оставаться безучастными, - отметила председатель организации Оксана Кощево. - Люди оказались в беде. И сейчас очень важно поддержать их, помочь. Именно это мы и сделали, ведь наша организация славится добрыми делами".-0-