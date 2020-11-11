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11 ноября 2020, 21:41

Общественные приемные дают возможность каждому быть услышанным - мнение

Владимир Павловский
Владимир Павловский

11 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Общественные приемные дают возможность каждому быть услышанным. Таким мнением с журналистами поделился первый секретарь Могилевского областного комитета ОО "БРСМ" Владимир Павловский по итогам работы такой приемной в Могилеве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний день в Могилевском облисполкоме был посвящен инициативам и предложениям в сфере молодежной политики.

"До начала работы общественной приемной проходили дискуссионные площадки. Там мы увидели большой интерес молодежи к тому, какие процессы происходят во всех сферах жизни нашей страны. Ребята предлагали много интересных инициатив, поднимали много вопросов и сразу предлагали пути их решения. Общественная приемная сейчас - продолжение таких диалоговых площадок, - отметил Владимир Павловский. - Здесь можно высказать свои инициативы и предложения, которые будут касаться не только изменений в Конституцию, но и жизни нашего региона и всей страны в целом. С учетом эпидемиологической обстановки БРСМ запустил онлайн-приемную, где, отсканировав QR-код, можно оставить свое предложение. Общественные приемные дают возможность каждому быть услышанным".

Ребята высказывали разные инициативы и предложения. Так, студент 2-го курса Могилевского государственного университета продовольствия Сергей Поздняков предложил организовывать для абитуриентов и студентов промышленный туризм на предприятия и в организации. "Зачастую так бывает, что вчерашний абитуриент, поступивший в вуз, практически не имеет представления о том, что его ждет в выбранной профессии. Популяризация промышленного туризма позволит увидеть то, с чем столкнется студент после выпуска из вуза. Это поможет не допустить ошибку при выборе будущей профессии", - считает молодой человек.

Студент второго курса механического факультета Могилевского государственного университета продовольствия Сергей Поздняков
Студент второго курса механического факультета Могилевского государственного университета продовольствия Сергей Поздняков

Сергей Поздняков отметил, что не смог остаться в стороне от будущего страны. "Я очень активный человек и попросту не смог остаться в стороне от изменений, которые происходят в нашем обществе. Общественные приемные сейчас, диалоговые площадки до них - все это позволяет вести конструктивное обсуждение необходимых перемен, - сказал он. - А еще круто, что есть возможность высказать свою идею и испытать гордость, если она будет одобрена и принята в работу в дальнейшем".

Елизавета Мартынкова, студентка 4-го курса Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова, предложила пересмотреть систему налогообложения для студентов, являющихся ИП. "Есть много талантливых ребят, которые еще будучи студентами открывают свое дело. И хотелось бы, чтобы для таких молодых людей продумали систему льгот и определенных преференций. У студентов обычно не такие большие доходы, зато есть энтузиазм и желание развиваться. Хотелось бы, чтобы им давали небольшие каникулы по оформлению всех документов и уплаты налогов на время сессии. Такая поддержка, на мой взгляд, положительно скажется на развитии всей страны", - поделилась девушка.

Татьяна Календарева, студентка 4-го курса МГУ имени А.А.Кулешова предложила проводить более глубокую аналитику рынка труда для студентов. "На момент поступления в вуз у абитуриентов огромный выбор профессий. И важно, чтобы можно было узнать, какие профессии будут актуальны через 4-5 лет. Это необходимо для того, чтобы молодые люди более продуманно подходили к выбору, - подчеркнула она. - Такая информация должна быть доступна для абитуриентов и студентов. Это позволит не перенасытить рынок представителями одной профессии и не допустит нехватки специалистов в других сферах".

Во время обращения студентка МГУ им. А.А. Кулешова Татьяна Календарева
Во время обращения студентка МГУ им. А.А. Кулешова Татьяна Календарева

А в Могилевском районе сегодня был первый день работы общественной приемной. Здесь принимали предложения по вопросам экономики. Как рассказала заместитель председателя райисполкома по экономике Ирина Чиндо, людей пока не много, но все предложения конструктивны. "Наш район - один из самых больших сельскохозяйственных районов области. Активно развивается фермерское хозяйство. В последнее время от фермеров стали поступать вопросы и предложения, касающиеся упрощения налогообложения и процедуры оформления документов. Фермерские хозяйства, получая государственную поддержку, первые несколько лет освобождаются от всех видов налогов, кроме тех доходов, которые не связаны с сельским хозяйством. По истечении этого срока к ним применяется такое же налогообложение, как к крупным сельхозпроизводствам", - отметила она.

Иван Лобков, руководитель частного деревообрабатывающего предприятия, обратился в общественную приемную с предложением наладить сферу деревообработки в стране. "Хочется, чтобы частные деревообрабатывающие предприятия уравняли в правах с государственными. Госорганизации сейчас получают приоритет в виде поставок сырья по одним ценам, частные конторы вынуждены покупать это сырье на биржевых торгах уже из остатков и в разы дороже, - рассказал он. - Сейчас на нашем предприятии работают порядка 50 человек. Это 50 семей, куда они стабильно приносят заработную плату. И для нас важно сохранить коллектив и возможность работать. Мы хотим продолжать развиваться и жить в нашей стране, чтобы всем в ней было комфортно".

"Работа общественных приемных идет на пользу нашему обществу. У людей есть возможность высказаться. Они на практике сталкиваются с имеющимся законодательством и видят его плюсы и минусы. И только проанализировав все это, люди предлагают серьезные и конструктивные идеи", - считает Ирина Чиндо.

Общественные приемные будут работать во всех райисполкомах Могилевской области. До конца ноября жители региона смогут высказать свои предложения по развитию экономики, социальной сферы, молодежной политики, повышению роли местного управления и самоуправления с проекцией на развитие регионов, партийного строительства.-0-

Фото Олега Фойницкого

Сергей Поздняков
Сергей Поздняков
Студентка МГУ им. А.А. Кулешова Елизавета Мартинкова
Студентка МГУ им. А.А. Кулешова Елизавета Мартинкова
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