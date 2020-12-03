Общественные приемные дают возможность всем желающим включиться в обсуждение вопросов - мнение

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Общественные приемные дают возможность включиться в обсуждение важных вопросов всем желающим. Таким мнением поделился сегодня во время работы общественной приемной при Гомельском облисполкоме председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Дмитрий Гайкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Дмитрия Гайкевича, основные вопросы, которые поступают в комитет по архитектуре и строительству, зачастую связаны с существующей застройкой, земельными отношениями. "Есть законодательство, которое регулирует эти аспекты", - сказал он. Некоторые вопросы касаются жилья, которое строится, и они оперативно снимаются.

"В целом законодательство в сфере строительства урегулировано. Если говорить о каких-то предложениях, есть инициатива увеличить размер льготного кредитования для строительства 1 кв.м жилья. Мы готовы выслушать, рассмотреть и другие предложения. И как раз общественные приемные дают возможность включиться в обсуждение важных вопросов по различным направлениям каждому желающему", - подчеркнул Дмитрий Гайкевич.

Сегодня жители Гомельской области смогли обратиться к председателю комитета и во время прямой линии, и в формате приема граждан.

Поступил звонок от многодетной мамы из Добруша. В семье воспитывают четверых несовершеннолетних детей. "У моего второго мужа было отчуждение квартиры два с половиной года назад. Сейчас мы прописаны у моих родителей. Можем ли стать на очередь на жилье?" - поинтересовалась женщина. "Мы изучим все документы, разберемся и примем решение, как поступить", - ответил Дмитрий Гайкевич.

Председатель комитета проинформировал: за 11 месяцев этого года в регионе жилищные условия смогли улучшить 1760 семей при годовом плане в 1747. "По итогу года эта цифра будет более 2 тыс.", - подчеркнул он.

"Мы предлагаем квартиры не только в райцентрах, но и индивидуальную застройку в сельской местности, чтобы семьи могли строить жилье в населенных пунктах, где они живут и работают. И практика показывает: немало тех, кто хочет остаться на селе", - обратил внимание Дмитрий Гайкевич.

Жительница 35-го микрорайона Гомеля поинтересовалась перспективами строительства многоэтажек в частном секторе. Женщина хотела бы сохранить свой дом, участок. "Есть генплан развития Гомеля, которым предусмотрено, что идет под снос, что остается. Вам дадим разъяснения с выездом на место", - отметил председатель комитета.

На прием пришла гомельчанка, которая живет в квартире по улице Катунина. После капремонта дома в подвале сделали теплоузел - двигатели гудят день и ночь, невозможно спать, пожаловалась пенсионерка. "На следующей неделе соберемся с подрядчиком, ЖКХ, проектировщиками и выработаем решение, как убрать шум", - сказал председатель комитета.

Другая пенсионерка посетовала, что при капремонте большую газовую трубу, которая раньше была в ванной комнате, разместили в центре зала. "Газовая труба не должна проходить через санузел, - пояснил руководитель комитета. - Разберемся с документацией, посмотрим варианты".

Все поступившие вопросы остаются на контроле.

Как сообщалось, общественная приемная при Гомельском облисполкоме начала работу 12 ноября. "2021 год будет ознаменован важнейшим событием в жизни нашей страны: представители всех регионов Беларуси - люди разных социальных групп, профессий и возрастов - обсудят актуальные вопросы жизни государства и общества, подведут итоги прошедшей пятилетки, выработают направления стратегии дальнейшего развития республики на Всебелорусском народном собрании. Жители Гомельской области могут принять участие в общественном обсуждении, подготовке предложений по совершенствованию национального законодательства", - отметили в облисполкоме. Предложения можно оставить в общественной приемной во вторник и четверг с 16.00 до 18.00 по адресу: Гомель, пр.Ленина, 2, каб.106. Мнения, инициативы в указанное время принимаются как лично, так и по телефону 8 (0232) 33-12-37.

С графиком работы общественной приемной можно ознакомиться на официальном сайте облисполкома в разделе "Общественная приемная".-0-

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