Общественные приемные являются эффективными площадками для обсуждения вопросов - мнение

29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Общественные приемные являются эффективными площадками для обсуждения актуальных, насущных вопросов. Такое мнение во время работы в общественной приемной при Гомельском облисполкоме высказал сегодня председатель комитета экономики облисполкома Игорь Аслюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Обратившись в общественную приемную, индивидуальный предприниматель из Гомеля предложил несколько макетов световых конструкций в цветах государственного флага, с государственной символикой. "На городских улицах такие конструкции будут как фотозоны. Они будут способствовать укреплению патриотизма. Это не социальный проект, однако его реализация не потребует большой суммы", - уточнил мужчина.

По словам ИП, конструкции будут антивандальными, мобильными, выполненными из металла и стекла и снабжены подсветкой. У предпринимателя есть для изготовления все необходимое оборудование. "Идея понятна, нюансы нужно проработать", - отметил председатель комитета экономики.

Дозвонившаяся гомельчанка рассказала, что в течение уже шести месяцев ей не приносят платежные извещения о жилищно-коммунальных услугах. "Я хочу знать, за что я плачу. Как повлиять на положение дел?" - поинтересовалась она. "Мы проработаем вопрос, проясним ситуацию и потом свяжемся с вами", - заверил Игорь Аслюк.

В двухчасовом диалоге поднимались сегодня и другие темы.

Председатель комитета экономики считает, что общественные приемные - это эффективные площадки для обсуждения актуальных, насущных вопросов. "У каждого есть возможность прийти и выразить свою точку зрения по той или иной теме, высказать свою инициативу, поделиться проблемой, которая волнует, вопросом, который интересует", - сказал Игорь Аслюк.

Общественная приемная при Гомельском облисполкоме начала работать 12 ноября. "В феврале 2021 года представители всех регионов Беларуси - люди разных социальных групп, профессий и возрастов - обсудят актуальные вопросы жизни государства и общества, подведут итоги прошедшей пятилетки, выработают направления стратегии дальнейшего развития республики на Всебелорусском народном собрании. Жители Гомельской области могут принять участие в общественном обсуждении, подготовке предложений по совершенствованию национального законодательства", - отметили в облисполкоме. Предложения можно оставить в общественной приемной во вторник и четверг с 16.00 до 18.00 по адресу: Гомель, пр.Ленина, 2, каб.106. Мнения и инициативы в указанное время принимаются как лично, так и по телефону 8 (0232) 33-12-37.

В целом же с начала работы общественной приемной при облисполкоме от жителей региона поступило более 60 обращений - как предложений, инициатив, так и бытовых, коммунальных, других вопросов. С графиком ее работы можно ознакомиться на официальном сайте облисполкома в разделе "Общественная приемная".-0-