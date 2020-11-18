Общественные приемные могут улучшить жизнь населения в районах - мнение

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественные приемные способны стать ресурсом для улучшения жизни населения в районах. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала председатель Вилейского районного объединения организаций профсоюзов Ольга Шляпо во время общественной приемной, которая прошла сегодня в Вилейке.

"Граждане сейчас имеют прекрасную возможность включиться в работу общественных приемных и попробовать изменить свою жизнь в лучшую сторону. Любой желающий может прийти и внести предложения по поправкам в Конституцию и озвучить варианты развития страны и региона. Люди, которые действительно заинтересованы в том, чтобы развивать место своего жительства, пользуются такой возможностью и обращаются с предложениями и просьбами в общественную приемную", - подчеркнула Ольга Шляпо.

Ольга Шляпо

Также председатель районного объединения организаций профсоюзов отметила, что административные структуры и службы на уровне районов и области работают в тесной связке. Все для того, чтобы собрать как можно больше предложений, проанализировать и вынести стоящие инициативы. "Собранная информация в дальнейшем станет основным ресурсом для создания качественного законотворческого продукта и повлияет на уровень жизни в стране", - отметила Ольга Шляпо.

Тем временем на обсуждение стали поступать абсолютно разные вопросы и предложения. Документировали просьбы и давали разъяснения населению сегодня модератор Ольга Шляпо, а также заместитель главного врача по медицинской части УЗ "Вилейская ЦРБ" Диана Маркова и старший инженер ЖРЭУ ГУП "Вилейское ЖКХ" Жанна Рачицкая.

Жанна Рачицкая

Чаще граждане обращались с вопросами личного характера, которые касались бытовых проблем. Так, житель агрогородка Балаши Виктор Глеб пришел с просьбой отремонтировать систему отопления. Представитель службы ЖКХ пообещала в течение недели провести необходимые работы. "Сейчас дефекты устранить нет возможности, потому что мастер теплового участка на больничном, но проблема обязательно будет решена", - отметила Жанна Рачицкая.

Также в общественную приемную поступил звонок от одинокой пожилой женщины, которая попросила организовать специальный день для надомного медицинского обслуживания. "Понимаем, что взрослым людям сложно посещать поликлинику. Тем более эпидемиологическая обстановка сейчас неблагоприятная, но предложение надо рассмотреть с начальством и подумать, как его можно реализовать. Идея хорошая. Постараемся сделать все возможное, чтобы закрыть запрос", - ответила на просьбу Диана Маркова.

Диана Маркова

Индивидуальный предприниматель обратился в приемную с предложением организовать специальное место и наладить в нем продажу чернозема населению. А местный сторож позвонил с просьбой повлиять на то, чтобы на работе ему предоставили несколько дополнительных дней для ухода за ребенком-инвалидом. "По законодательству гражданин имеет на это право. Но иногда он не отрабатывает необходимые часы, потому что график на работе скользящий. По этой причине работодатель не представляет ему дополнительные выходные дни, но в ближайшее время проведем на месте мониторинг с профсоюзом и постараемся помочь человеку", - рассказала Ольга Шляпок.

Местная жительница Татьяна Титуленко вынесла на обсуждение вопрос создания в районе условий для развития предпринимательской деятельности. "Люди сейчас инициативные. У населения есть идеи, но многим нужна помощь в реализации проектов. Если обратить на это внимание и сделать шаги навстречу - это будет совершенствовать район не только в экономическом плане, но также сделает его более комфортным для жизни. Ведь будут появляться новые магазины, кафе, медицинские центры, - заметила Татьяна Титуленко. - Вилейский район способен заинтересовать инвесторов, потому что местность славится красивыми лесами и большим водохранилищем".

Здание Вилейского райисполкома

Всего в общественную приемную в Вилейке обратилось 7 человек. Все просьбы и предложения, которые прозвучали, отправят на рассмотрение в местный райисполком и Миноблисполком.-0-

Фото Павла Орловского