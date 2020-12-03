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03 декабря 2020, 19:46

Общественные приемные объединяют неравнодушных к будущему Беларуси людей - мнение

В общественную приемную пришла Юлия Пригодич
В общественную приемную пришла Юлия Пригодич

3 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Общественные приемные объединяют неравнодушных к будущему Беларуси людей. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась заместитель начальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома Ирина Кускова во время работы общественной приемной в облисполкоме.

Юлия Пригодич - член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси. Девушка пришла в общественную приемную поделиться своими идеями и предложениями о развитии страны. Юлия Пригодич затронула темы патриотического воспитания, правовой и финансовой грамотности подрастающего поколения. "Я пришла сегодня сюда, чтобы предложить объединить работу нашего Молодежного парламента со сферой образования. Особенно по части правовой и финансовой грамотности молодежи. Эти знания необходимы для успешной жизни в современном обществе, - отметила девушка. - Хочется поговорить и о патриотическом воспитании. Важно не только прививать детям уважение к прошлому нашей страны, но и уделять внимание знаниям о современной Беларуси, ее достижениях. Такая работа должна проводиться при непосредственном участии представителей образования. Важно слышать мнение молодежи об отдельных инициативах и развитии страны в целом, то, что волнует людей сегодня. Примером такого взаимодействия может служить платформа "Движение вперед" при Молодежном парламенте. Многие вопросы, с которыми приходят ребята, решаются уже сегодня. Это хорошо показывает слаженную работу всех заинтересованных структур".

Могилевчанин Юрий Волков работает в сфере образования, однако в общественную приемную пришел как отец пятилетней дочки. "Я хочу поделиться мыслями о том, как достойно воспитать ребенка, чтобы в будущем он стал патриотом. На примере собственной дочери могу сказать: любознательные дети задают много вопросов. В том числе про историю нашего государства. И если грамотно и правильно подходить к таким рассказам, ребенок увлекается темой. Вопросов с каждым разом становится больше, даже приходится самому что-то перечитывать и искать. И если так будут подходить к воспитанию в каждой семье, мы получим поколение, которое знает и чтит историю своего государства, которое будет нацелено на приумножение достижений и развитие страны в будущем", - подчеркнул Юрий Волков.

Юрий Волков
Юрий Волков

Заместитель директора по туристско-краеведческому направлению Областного центра творчества Наталья Стрельцова тоже обеспокоена темой воспитания будущих патриотов. Женщина пришла с готовым проектом по развитию и формированию патриотизма и гражданственности у младшеклассников. "Большая часть наших патриотических акций направлена на детей среднего и старшего школьного возраста. С младшими классами подобная работа тоже проводится, но, на мой взгляд, недостаточно. Я хочу предложить сегодня несколько проектов, которые позволят создать своеобразную "Азбуку юного краеведа и гражданина". Это будут занятия, акции с ребятами как при личном общении, так и с помощью компьютерных технологий. Это позволит детям не только больше узнать о Беларуси в целом, но и познакомит с достопримечательностями и богатой историей Могилева", - отметила Наталья Стрельцова.

Наталья Стрельцова
Наталья Стрельцова

"Общественные приемные объединяют неравнодушных к будущему Беларуси людей. И мы увидели это сегодня. Сюда приходили люди разных возрастов, занятий. В общественных приемных есть возможность получить объективную картину тех вопросов, которые волнуют людей сегодня. Хочется отметить, что наша современная молодежь очень активная. Ребята приходят, предлагают идеи. Получается интересный диалог, - подчеркнула Ирина Кускова. - Важно отметить, что люди не только приходят на прием, но и звонят. Несмотря на сложную эпидситуацию, у каждого есть шанс быть услышанным".-0-

Фото Олега Фойницкого

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