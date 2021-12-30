Общественные приемные по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию начали работать в Витебской области

30 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня во всех районах Витебской области начали работать общественные приемные, где граждане могут обсудить изменения и дополнения в Конституцию. Об этом сообщили на заседании координационного совета общественных объединений и политических партий области, которое прошло в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Общественные объединения, политические партии и районные власти сообща организовали работу таких приемных на местах, а сведения о графике приема доводят до населения через районные газеты или сайты райисполкомов и объединений. В Витебске областная общественная приемная будет открыта с 15.00 до 18.00 в офисе ОО "Белая Русь". Участники заседания также определили, что в ближайшее время составят график дежурств в общественных приемных и на горячих линиях, где будут присутствовать представители общественных объединений и политических партий. Общественные приемные будут работать в области до 15 января.

"Главный вектор работы в таких приемных - сбор мнений граждан. При этом следует помнить, что внимание жителей области нужно сосредоточить на новых аспектах, которые внесены в Основной закон. Обсуждение должно быть конструктивным, а для этого активисты, которые будут вести приемы или пойдут в трудовые коллективы для сбора мнений, обязаны погрузиться в тему и владеть информацией", - подчеркнул председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев.

Представители объединений и партий отметили: важно донести до людей новые или дополненные положения, которые касаются не только социальных гарантий, но и политической сферы. Участники заседания обсудили и способы распространения важной информации. Кроме СМИ, по мнению спикеров, важно задействовать соцсети и другие интернет-ресурсы. Первый секретарь обкома БРСМ Владимир Бабичев считает, что для информирования молодежной аудитории лучше всего подходит TikTok, и здесь важно насыщать аккаунты молодежного объединения контентом, который позитивно представляет имидж Беларуси. Видео и посты должны быть на понятном подрастающему поколению языке и патриотической направленности. "Мы должны занять эту информационную нишу и быть в ней как на передовой, чтобы молодежь видела достоверную информацию", - подчеркнул Владимир Бабичев. Он добавил, что 10-15 января БРСМ планирует провести областной молодежный открытый диалог по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию, на который будут приглашены представители областной власти, общественных объединений и политических партий.

Председатель главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Марина Новицкая подчеркнула, что важно вовлечь в активное обсуждение Основного закона не только трудовые коллективы, но и представителей частного сектора экономики, в том числе индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Для этого нужно информировать их через СМИ, сайты райисполкомов, группы в соцсетях. Для бизнес-сообщества следует адаптировать контент точно так же, как союз молодежи его адаптирует для своей аудитории, потому что важно дойти до каждого и услышать мнения представителей всех сфер.-0-