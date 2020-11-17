Общественные приемные позволяют выявить вопросы, требующие корректировки законодательства - мнение

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Общественные приемные позволяют выявить вопросы, которые требуют корректировок на законодательном уровне. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Петр Шутько, который провел прием и ответил на телефонные звонки в общественной приемной при облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"В общественную приемную люди обращаются со многими вопросами - и личными, и касающимися общественной жизни. Тематика очень разнообразна. Такая форма работы хороша тем, что есть возможность выслушать разные точки зрения, мнения и выявить проблемы, для решения которых необходимо в том числе внесение корректировок в законодательство", - сказал Петр Шутько.

Свое видение партийного строительства в приемной озвучил житель деревни Добрушского района. Одно из его предложений - члены политических партий и общественных организаций могут выдвигаться кандидатами в органы власти только через трудовые коллективы, в которых они работают, а не через списки. По мнению пенсионера, это даст возможность уже в коллективе увидеть, проанализировать конкретную работу члена партии.

Еще одна инициатива сельчанина - разработать закон о народном контроле из числа работников коллективов, которые будут отчитываться перед государственным контролем.

Позвонивший 70-летний гомельчанин высказал свое мнение: "Республика Беларусь должна быть президентской. Президента должен выбирать Верховный Совет, сенаторов и губернаторов - избирать по областям народ. Нижняя палата парламента не нужна". Однако, по мнению горожанина, необходимы опытные, квалифицированные юристы и экономисты, которые бы сопровождали создание, совершенствование законодательной базы.

Сегодня в общественной приемной поднимали и вопросы кадровой политики, правовой базы относительно налога на недвижимость, контроля ценообразования, работы и оплаты услуг больниц сестринского ухода и др.

Как сообщалось, общественная приемная при Гомельском облисполкоме начала работу с 12 ноября. "2021 год будет ознаменован важнейшим событием в жизни нашей страны: представители всех регионов Беларуси - люди разных социальных групп, профессий и возрастов - обсудят актуальные вопросы жизни государства и общества, подведут итоги прошедшей пятилетки, выработают направления стратегии дальнейшего развития республики на Всебелорусском народном собрании. Жители Гомельской области могут принять участие в общественном обсуждении, подготовке предложений по совершенствованию национального законодательства", - отметили в облисполкоме. Предложения можно оставить в общественной приемной во вторник и четверг с 16.00 до 18.00 по адресу: Гомель, пр.Ленина, 2, каб. 106. Мнения, инициативы в указанное время принимаются как лично, так и по телефону 8 (0232) 33-12-37.

С графиком работы общественной приемной можно ознакомиться на официальном сайте облисполкома в разделе "Общественная приемная".-0-