31 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Общественный совет по устойчивому развитию региона создали в Миорском районе. Соответствующий документ был принят на сессии районного Совета депутатов, сообщили БЕЛТА в офисе проекта "Вместе для сообщества и природы: упрочение процесса развития в Миорском районе через партнерство местной власти и гражданского общества".

В состав совета вошли около 30 человек: представители организаций, предприятий, учреждений, коммерческих и некоммерческих объединений, бизнеса и общественности района.

"Одна из задач общественного совета - содействовать созданию условий для общественно-государственного диалога, публичного обсуждения вопросов устойчивого развития, а также участия общественности в разработке, формулировании и реализации местных инициатив. Это будет способствовать более детальному и разностороннему взгляду на развитие региона, что не только приведет к более успешному достижению Целей устойчивого развития в Миорском районе, но и внесет свой вклад в развитие Витебской области и страны", - отметили в офисе проекта.

В ближайшее время планируется провести первое заседание объединения. На нем хотят обсудить план действий и создание рабочих групп по тематическим направлениям деятельности для развития края.

Создание совета стало частью международного проекта "Вместе для сообщества и природы: упрочение процесса развития в Миорском районе через партнерство местной власти и гражданского общества". Инициатива на 90% реализуется на деньги ЕС. Партнерами Миорского райисполкома в ней выступают общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" и Латвийский сельский форум.-0-