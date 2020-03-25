Общественный транспорт Бреста перед каждым выходом на маршрут проходит санобработку

25 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В общественном транспорте Бреста усилили санитарно-профилактические меры. Специальным раствором технику обрабатывают перед каждым выходом из депо на маршрут, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела транспорта, связи и бытового обслуживания управления экономики горисполкома Дмитрий Кивай.

Салоны автобусов и троллейбусов ежедневно обрабатывают моющими и антисептическими средствами, перекисью водорода. Специальным раствором протирают поручни, сиденья, валидаторы. Транспорт обязательно моют и снаружи. "Принимаем все необходимые санитарные меры. Заказали дополнительную партию дезинфицирующих средств", - рассказал Дмитрий Кивай.

Ежедневно по улицам Бреста курсируют 121 рейсовый автобус, в том числе 8 коммерческих, 53 троллейбуса и около 320 маршрутных такси. "Маршрутки принадлежат частникам. Им мы тоже рекомендуем обрабатывать салоны, в рейс маршрутные такси выходят чистыми", - добавил начальник отдела.

Общественный транспорт города за сутки перевозит около 180 тыс. пассажиров.-0-