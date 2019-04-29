Общественный транспорт Минска меняет режим работы в майские выходные

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с переносом рабочих дней в мае режим работы городского пассажирского транспорта в Минске изменяется, сообщили БЕЛТА на ГП "Минсктранс".

Так, 1 мая автобусы и троллейбусы будут ходить по графику воскресенья, трамваи - по графику выходного дня.

Работа маршрутов городского пассажирского транспорта 4 мая и 11 мая будет организована, как в будни.

5 и 6 мая троллейбусные маршруты переведены на график субботнего дня, автобусные - воскресного, трамвайные маршруты - график выходного дня.

С 7 по 9 мая троллейбусы и автобусы будут ходить по графику воскресных дней, трамваи - по графику выходного.

Кроме того, в связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий города 6 мая отменяется работа автобусных маршрутов № 76Э, № 83Э, № 89Э, № 114С, № 125, № 151Э.-0-