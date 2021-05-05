Общественный транспорт Минска на Радуницу будет работать в усиленном режиме все 4 выходных дня

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Радуницу общественный транспорт Минска будет работать в усиленном режиме все четыре выходных дня. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник отдела организации пассажирских перевозок ГП "Столичный транспорт и связь" Александр Каптюх, передает корреспондент БЕЛТА.

"Городской пассажирский транспорт готов к массовым перевозкам. Мы рекомендуем гражданам не пытаться посещать кладбища именно 11-го числа. Общественный транспорт будет работать в дополнительном режиме все четыре дня. На все городские кладбища организованы дополнительные маршруты. Конечно, понятно, что 11 мая - это последний день четырехдневных выходных. Люди будут возвращаться в Минск, и традиционно в этот день значительно увеличивается пассажиропоток. Поэтому мы подготовили 232 дополнительные единицы подвижного состава для обслуживания всех кладбищ. Для сравнения: это чуть больше половины выпуска среднего автобусного парка", - сказал Александр Каптюх.

По его словам, неизменными останутся сложившиеся схемы подъезда общественного транспорта к кладбищам, организация мест посадки и высадки пассажиров. "Режим работы продлен, в частности 11 мая - вплоть до 20.00. В другие дни - до 18.00. Но уверяем, что ни одного пассажира на кладбище мы не оставляли, всех увозили. Режим работы и расписание можно смотреть на нашем официальном сайте" - отметил начальник отдела.

Кроме того, 11 мая въезд на территорию кладбищ будет бесплатный. Движение будут регулировать сотрудники ГАИ.-0-

На Радуницу будет продлен график по вывозу мусора с минских кладбищ