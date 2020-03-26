Общественный транспорт Минска откорректирует работу на время школьных каникул

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с наступлением весенних школьных каникул в Минске будут внесены изменения в работу некоторых маршрутов городского транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в ГП "Столичный транспорт и связь".

В частности, с 30 марта по 3 апреля не будут курсировать автобусы по маршрутам №№188С, 196. Как пояснили на предприятии, маршруты ориентированы на работу конкретных учебных заведений, поэтому на каникулах необходимость в них минимальная.

По отдельным расписаниям 30-31 марта и 1-4 апреля будут организованы автобусные маршруты №№141А, 141Б.

Пассажиров просят учитывать информацию при планировании поездок.-0-