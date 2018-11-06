Общественный транспорт на отремонтированном участке МКАД с 7 ноября пойдет по прежним маршрутам

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маршруты общественного транспорта Минска, которые пролегают через развязку МКАД - ул. Бабушкина - Игуменский тракт, с 7 ноября восстанавливаются, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Так, по прежним трассам, действовавшим до закрытия участка на ремонт, поедут автобусы № 88С, 48, 148С, 114С, 134С, 176Э, 67, 85С, 175Э, 1088-ТК. При этом на маршруте № 85С будет выполняться останока "Я. Лучины" на Игуменском тракте, а для автобуса №67 отменен остановочный пункт "Корзюки" в обоих направлениях.

Автобусы № 7, 7А в направлении Курасовщины будут с заезжать к остановке "Игуменский тракт" (на пересечении Игуменского тракта с ул. Прушинских). А остановочный пункт "Поворот на Колядичи" в направлении Курасовщины отменяется.

Движение автобусов маршрута № 98С предусмотрено только по будням в часы пик, а также график дополнен рейсом в 23.42 с разворотного кольца "Автостанция "Автозаводская".

Как сообщалось, движение под путепроводом на кольцевой в Лошице откроют сегодня в 16.00. В будущем улица Бабушкина будет расширена до шести полос. Также на МКАД запланирован ремонт других мостов, в частности на 2-м км и 24-м км.-0-