Общежитие Белорусской государственной академии музыки открылось после капитального ремонта

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общежитие Белорусской государственной академии музыки открылось сегодня после капитального ремонта, передает корреспондент БЕЛТА.

На торжественной церемонии министр культуры Юрий Бондарь поздравил коллектив и студентов академии музыки с открытием общежития и отметил, что при поддержке республиканского бюджета, резервного фонда Президента Беларуси и внебюджетных средств учебного заведения прекрасный дом для студентов смогли ввести в эксплуатацию за короткий срок.

"Общежитие очень комфортабельное, оно оборудовано всей современной инфраструктурой, а самое главное - прекрасными музыкальными инструментами - пианино "Беларусь", которыми будут обеспечены все студенты", - сказал Юрий Бондарь.

"Мы смогли сохранить уникальную систему образования в нашей стране, у нас действует почти 410 детских школ искусств, в которых обучаются 116 тыс. ребят, лучшие из которых затем продолжают обучение в Республиканской гимназии-колледже при академии музыки и самой академии", - добавил министр.

Он пожелал студентам беречь свой общий дом, достигать успехов в учебе, быть вдохновленными и раскрывать свои таланты.

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