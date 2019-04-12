Общежитие для пограничников заставы открылось в Усохской Буде

12 апреля, Добрушский район /Корр. БЕЛТА/. Общежитие для пограничников заставы "Усохская Буда" Гомельской пограничной группы открылось сегодня в одноименной деревне в Добрушском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый объект стал частью реализации программы "Совершенствование пограничной безопасности Союзного государства" на 2017-2021 годы. Первый камень на месте будущего общежития заложили в июне 2018 года. К строительству приступили в октябре. Работы выполняло ОАО "Строительный трест №14". Его генеральный директор Станислав Сильченко пожелал новоселам добра и благополучия и передал символический ключ начальнику погрангруппы.

Начальник Гомельской погрангруппы Владислав Бруев отметил, что это событие долгожданное - подразделение выставлено с 2014 года, военнослужащие арендовали жилье в Усохской Буде и близлежащих населенных пунктах.

В новом двухэтажном общежитии восемь квартир: четыре двухкомнатные и четыре однокомнатные. Все помещения - с ремонтом, мебелью и техникой первой необходимости. Благоустроена прилегающая территория: оборудована детская площадка, высажены около 200 кустарников и деревьев - барбарисы, березы, сливы и др.

В течение месяца здесь отпразднуют новоселье офицеры, прапорщики, военнослужащие, проходящие службу по контракту, и их семьи. Например, заместитель начальника заставы Роман Казакевич родом из Витебской области. Он сменит арендуемый деревенский дом на благоустроенное жилье. Отмечает, что условия в общежитии очень комфортные.

Начальник Гомельской погрангруппы рассказал, что в мае-июне три подобных общежития откроются и в Мозыре. Также разработана проектно-сметная документация по благоустройству, капитальному ремонту здания самой пограничной заставы "Усохская Буда". К работам планируют приступить в этом году.-0-

Фото Сергея Холодилина